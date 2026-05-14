Nashville Predatorsin Justus Annunen on Leijonien maalilla Saksaa vastaan perjantain MM-avauksessa.

Pennanen vahvisti tiedon medialle torstaina Leijonien jääharjoituksen päätteeksi Zürichissä.

26-vuotias Annunen edustaa seuratasolla Nashville Predatorsia NHL:ssä. Hän oli mukana myös viime vuoden MM-kisoissa, mutta hoiteli tuolloin kolmosvahdin roolia.

Korpisalo on pelannut urallaan aiemmin MM-kisat keväällä 2017.

Leijonien toinen lähtökohtaisesti pelaava maalivahti on Boston Bruinsin Joonas Korpisalo. Kolmantena torjujana toimii Sveitsin Biel-Bennessä päivätöikseen koppeja ottava olympiavoittaja ja maailmanmestari Harri Säteri.

Pennanen kertoi myös, että Eemil Erholtzin, Mikael Seppälän ja Sami Päivärinnan kisapasseja ei leimata toistaiseksi. Muut pelaajat saavat leiman tänään. Pennanen on kertonut aiemmin, että Leijonat odottaa vielä mahdollisia vahvistuksia NHL:n toiselta pudotuspelikierrokselta.

Suomi ja Saksa kohtaavat perjantaina klo 17.20.

Suomi harjoitteli torstaina samoilla kenttäkoostumuksilla kuin keskiviikkona:

Hyökkäysketjut:

Sakari Manninen, Aleksander Barkov, Teuvo Teräväinen

Patrik Puistola, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho

Janne Kuokkanen, Aatu Räty, Jesse Puljujärvi

Saku Mäenalanen, Hannes Björninen, Waltteri Merelä