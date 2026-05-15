Myös Latviassa annettiin yöllä droonivaroitus, kertoo latvialaismedia Delfi.lv.

Latviassa annettiin yöllä droonivaroitus mahdollisesta ilmatilan uhasta kello 1.43. Varoitus purettiin 6.43.

Varoitus koski Latviassa neljää aluetta Venäjän sekä Valko-Venäjän rajoilla. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen.

Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon.

Viimeksi reilu kaksi viikkoa sitten kaksi Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui.

Uudellamaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista perjantaina aamuneljän aikaan.

Aamuseitsemän jälkeen pelastustoimi tiedotti vaaran olevan ohi.

Uutista päivitetty 15.5. kello 8.18.