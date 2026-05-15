Euroviisujen tuottajat valitsivat Suomelle herkullisen paikan viisufinaaliin.

Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä.

Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekinheitin. Suomea ei etukäteen arvottu finaaliin alku- tai jälkipuoliskolle, vaan tuottajat valitsivat Suomelle sopivimman esiintymispaikan.

Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20:n semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta.

Torstaina toisessa semifinaalissa kisasi 15 maata, joista kymmenen selvitti tiensä finaaliin. Jatkoon pääsivät Bulgaria, Ukraina, Norja, Australia, Romania, Malta, Kypros, Albania, Tanska ja Tshekki.

Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi. Suomen kovimmaksi haastajaksi povattu Kreikan Akylas esiintyy kuudentena, Australian Delta Goodrem puolestaan kahdeksantena. Torstain semifinaalissa säväyttänyt Tanskan Søren Torpegaard Lund esiintyy puolestaan ensimmäisenä.

Suomea ennen paikalla 15 esiintyy kilpailun nuorin osallistuja, Ranskan 17-vuotias Monroe, jonka kappale hullaannutti myös viisukansan torstain semifinaalissa. Ranskaa seuraa Moldova, joka varmasti huudattaa yleisöä pomppuisalla Viva Moldova! -vedollaan.

Mutta nämä kappaleet voivat monelta äänestäjältäkin unohtua, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tuovat lavalle Liekinheittimensä. Suomen jälkeen finaalissa ei puolestaan esiinny yhtäkään kilpailun ennakkosuosikkia, Ruotsi tosin paikalla 20.