Tuija Vehviläinen on opetellut viime aikoina uusia tapoja tehdä kaurapuuroa. 1980-luvulla tuli testatuksi myös resepti, joka ei ehkä enää menisi alas.

Tuija Vehviläisen oli tarkoitus tehdä vappupäivänä nopea aamupuuro tuttavan ohjeella.

– Tee kaurapuuro mikrossa, paljon helpommalla pääset, Vehviläinen kertoi saamastaan vinkistä Facebookin suositussa mokaryhmässä.

– Puoltoista minuuttia ei riittänyt, niin pistin vielä yhden minuutin lisää, hän selvitti.

Ja huonostihan siinä kävi. Puurolautanen kuohui yli ja Vehviläinen sai "syljeskellä kaurahiutaleita vessanpönttöön", kun kaikki hiutaleet eivät ehtineet kypsyä.

Ei kupua kaurapuurolle

Kuva puurolautasesta ja mikrosta hauskuutti Facebookissa ryhmäläisiä, mutta ennen kaikkea heiltä tuli hyviä neuvoja "puuromestarille".

– Jos laittaa kuvun, joka kerta tekee tuon.... joten ei kupua kaurapuurolle, yksi kommentoija ohjeisti.

Moni muistutti myös puuron sekoittamisesta keittämisen aikana.

– Laitan kaksi minuuttia kuvun kanssa ja sekoitan puolivälissä, niin ei tule yli. Jos ei sekoita, tulee yli, yksi kirjoittaja tiivisti.

– Itse laitan kupin alle vielä talouspaperia varmuuden vuoksi, Vehviläistä neuvottiin.

Tuija Vehviläisen oli tarkoitus selviytyä vappupäivän puuronkeitosta nopeasti. Tosin kävi.Tuija Vehviläinen