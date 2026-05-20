Otolliseen ajankohtaan osuva pakettihuijaus saattaa tuntua aidolta.
Jos saat saapuvaan pakettiin liittyvän viestin, kannattaa olla tarkkana ja varmistua, ettei kyseessä ole huijaus. Erityisesti oikeasti pakettia odottavalle pakettihuijaus voi mennä täydestä.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan, että pakettihuijaukset ovat olleet yksi viime viikkojen näkyvimmistä huijausilmiöistä liiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokannassa.
Sovellus on tunnistanut suuren määrän huijausviestejä, joita on lähetetty tunnettujen kuljetusyritysten ja postipalveluiden nimellä.
Lue myös: 80 euron maksu voi säikäyttää – älä silti mene tähän vipuun!
Sähköpostitse tai tekstiviestillä lähetetyissä huijausviesteissä vastaanottajaa pyydetään tarkistamaan lähetyksen tila tai päivittämään tietoja toimituksen jatkumiseksi. Viestien ulkomuoto muistuttaa usein todellisen kuljetusyhtiön viestintää.
Esimerkiksi tältä huijausviesti voi näyttää.Suomen Telemarkkinointiliitto
Eritoten kuljetusyhtiö UPS:n nimissä on havaittu paljon huijauksia. Viestissä voi lukea esimerkiksi: "Lähetyksesi käsitellään parhaillaan logistiikkaverkostossamme. Tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen tarkistaa olemassa olevat tiedot varmistaaksemme, että lähetys jatkaa normaalin käsittelyprosessin mukaisesti." Yllä olevasta kuvasta näet toisen mahdollisen tekstin.