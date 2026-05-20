Tanskassa on ollut järistys, joka oli voimakkuudeltaan 3,9.
Ekstra Bladetin mukaan tärinä tuntui voimakkaimpana Själlandissa. Järistyksen keskus oli Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan Bjæverskovissa, Själlandissa. Sen mukaan järistys oli 3,5.
Monet lähteet kertovat Ekstra Bladetille tunteneensa maan tärinän.
Järistys tuntui Tanskan pääkaupunki Kööpenhaminassakin, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.
– Luulimme ensin, että kyseessä oli jokin pesukone tai vastaava, joka tärisytti vaimeasti huonetta, kertoo Kööpenhaminassa lomalla oleva MTV Uutisten julkaisupäällikkö Mona Haapsaari.
– Järistys tuntui sellaisena kaukaisena jyrinänä ja pienenä tärinänä. Ei todellakaan tullut ensimmäisenä mieleen maanjäristys, Haapsaari kertoo.
Tärinä kesti Haapsaaren arvion mukaan muutamien sekuntien ajan. Vasta myöhemmin tuli uutinen, että alueella on ollut maanjäristys, jolloin ilmiön syy selvisi.
Ruotsalainen Expressen kertoo järistyksen tuntuneen myös Etelä-Ruotsissa asti.
