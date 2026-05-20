Israelilaisministeri julkaisi järkyttävän videon aktivistien kohtelusta.

Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben Gvir on julkaissut videon, jossa Gazaan matkalla olleelta avustuslaivueelta kiinni otettuja henkilöitä on veneen kannella polvistuneina ja kädet selän taakse sidottuina.



Videolla Ben Gvir myös kannustaa pidätyskeskuksen henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, joka painaa kiinni otettua alas päästä tämän noustua ylös.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja ulkoministeri Gideon Saar ovat tuominneet Ben Gvirin videojulkaisun.



Myös Italia ja Ranska ovat tuominneet videon. Italian pääministeri Giorgia Meloni vaati kiinni otettujen vapauttamista ja Israelilta anteeksipyyntöä.

Italian hallitus on ilmoittanut, että Israelin kohtelu avustuslaivojen kiinniotettuja aktivisteja kohtaan on sietämätöntä.

"On täysin mahdotonta hyväksyä, että nämä aktivistit, joihin kuuluu monia Italian kansalaisia saavat tällaista kohtelua, joka loukkaa ihmisarvoa", Meloni kirjoittaa.

Meloni kirjoittaa asiasta tiukkasanaisesti myös viestipalvelu X:ssä. Hän tuomitsee täysin Israelin toimet sekä Ben Gvirin julkaisemat videot kiinniotetuista aktivisteista.