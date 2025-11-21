



Odotatko pakettia? Näin sinua saatetaan nyt yrittää huijata Jos saat viestin paketin saapumisesta, varmista, että viesti on aito. Shutterstock Julkaistu 21.11.2025 12:15 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Black Fridayn tienoilla huijarit yrittävät vedättää pakettihuijauksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan "pakettihuijauksesta". Black Fridayn ja joulusesongin tienoilla viesti tulevasta paketista ei välttämättä soita hälytyskelloja, erityisesti jos odottaa postilähetystä, mutta nyt nimenomaan kannattaa olla tarkkana. Huijareita on nimittäin liikkeellä. Pakettihuijaus voi edetä esimerkiksi niin, että vastaanottaja saa tekstiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla häntä ohjataan vahvistamaan paketin kuljetus. Pakettia ei oikeasti ole olemassa. Huijaus voi edetä esimerkiksi näin.Kyberturvallisuuskeskus Toimitusmaksun väitetään olevan 1,95 euroa, jonka maksamiseksi vastaanottajalta pyydetään maksutietoja. On tärkeää ymmärtää, että maksusivu on oikeasti rikollisen hallussa oleva huijaussivusto, ja tavoite on huijata uhrilta maksutietoja, pankkitunnuksia tai muita käyttäjätunnuksia. Näin tunnistat huijauksen Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan pakettihuijaukset ovat kasvaneet yleiseksi huijausmuodoksi verkko-ostamisen kasvun myötä.





Huijausviesteistä selviää, kun pitää mielessä, ettei aito logistiikkayhtiö koskaan pyydä pankkitunnuksia tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Jos saat epäilyttävän viestin, tarkista lähettäjän osoite, numero tai tunnus. Jos se näyttää erikoiselta tai sisältää pitkiä numerosarjoja, kyseessä on mitä ilmeisemmin huijaus.

Esimerkkejä huijausviesteistä.Kyberturvallisuuskeskus

Älä klikkaa epäilyttävän viestin linkkiä suoraan. Jos odotat oikeasti pakettia, mene sen sijaan kuljetusliikkeen viralliselle sivulle itse tai käytä heidän sovellustaan.

Jos saat maksupyynnön, ole tarkkana. Jos viestissä uhataan paketin palauttamisella tai toimituksen keskeytymisellä, kyseessä on luultavasti huijareiden yritys painostaa uhria toimimaan nopeasti.

