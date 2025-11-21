Black Fridayn tienoilla huijarit yrittävät vedättää pakettihuijauksella.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan "pakettihuijauksesta".
Black Fridayn ja joulusesongin tienoilla viesti tulevasta paketista ei välttämättä soita hälytyskelloja, erityisesti jos odottaa postilähetystä, mutta nyt nimenomaan kannattaa olla tarkkana.
Huijareita on nimittäin liikkeellä.
Pakettihuijaus voi edetä esimerkiksi niin, että vastaanottaja saa tekstiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla häntä ohjataan vahvistamaan paketin kuljetus. Pakettia ei oikeasti ole olemassa.
Huijaus voi edetä esimerkiksi näin.Kyberturvallisuuskeskus
Toimitusmaksun väitetään olevan 1,95 euroa, jonka maksamiseksi vastaanottajalta pyydetään maksutietoja. On tärkeää ymmärtää, että maksusivu on oikeasti rikollisen hallussa oleva huijaussivusto, ja tavoite on huijata uhrilta maksutietoja, pankkitunnuksia tai muita käyttäjätunnuksia.
Näin tunnistat huijauksen
Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan pakettihuijaukset ovat kasvaneet yleiseksi huijausmuodoksi verkko-ostamisen kasvun myötä.