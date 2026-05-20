Kaksi kuollutta italialaissukeltajaa on saatu noudettua luolasta Malediiveilla.
Suomalaissukeltajien operaatio Malediiveilla kuolleiden italialaissukeltajien noutamiseksi on päättynyt. Kolmen suomalaissukeltajan ryhmä sai noudettua Vaavun atollin luolasta kaksi sinne kuollutta italialaista sukeltajaa.
Yhteensä meri vei viiden italialaisen hengen viime torstaina. Kaksi ruumista nostettiin tiistaina, yhden sukeltajan ruumis löydettiin jo torstaina luolan suulta.
Lue lisää: Kahden sukeltajan ruumiit nostettu Malediiveilla – suomalaissukeltajia operaatiossa
Ruumiit löytäneet suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network -ryhmää (DAN).
DAN Europe julkaisi tiistaina suomalaisista kuvia pelastusaluksella.
Patrik Grönqvist pelastusaluksella Malediiveilla.DAN Europe
Sami Paakkarinen on kokenut pelastussukeltaja.DAN Europe