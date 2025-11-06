Huijareilta tulee nyt runsaasti veroihin liittyviä huijausviestejä.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan, että Kilpi-sovelluksen tietokannassa on nyt nähtävillä selvä piikki veroihin liittyvissä huijausviesteissä.
Verohuijausten määrä on kasvanut verojen maksuaikana.
Viesteissä saatetaan ilmoittaa vaikkapa verotustietojen päivityksestä tai maksun viivästymisestä. Jotkut viestit ovat liiton mukaan poikkeuksellisen huolellisesti toteutettuja, mikä tekee niiden tunnistamisesta vaikeampaa.
– Huijarit käyttävät tilannetta taitavasti hyväkseen. He tietävät, että moni asioi juuri nyt OmaVerossa, ja siksi viestit tuntuvat uskottavilta. Siksi on erityisen tärkeää olla tarkkana ja kirjautua palveluihin aina vain virallisten sivustojen kautta, varoittaa Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.
Myös pankkeihin ja teleoperaattoreihin liittyvät viestit ovat nyt vilkkaassa liikkeessä.