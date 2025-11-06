Myös pankkeihin ja teleoperaattoreihin liittyvät viestit ovat nyt vilkkaassa liikkeessä.

– Huijarit käyttävät tilannetta taitavasti hyväkseen. He tietävät, että moni asioi juuri nyt OmaVerossa, ja siksi viestit tuntuvat uskottavilta. Siksi on erityisen tärkeää olla tarkkana ja kirjautua palveluihin aina vain virallisten sivustojen kautta, varoittaa Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.

Viesteissä saatetaan ilmoittaa vaikkapa verotustietojen päivityksestä tai maksun viivästymisestä. Jotkut viestit ovat liiton mukaan poikkeuksellisen huolellisesti toteutettuja, mikä tekee niiden tunnistamisesta vaikeampaa.

Liiton mukaan erityisen aktiivisesti esiintyvät OmaVeron lisäksi nyt Aktian, Nordean, Elisan ja Kevan nimissä lähetetyt huijaussähköpostit. Tuttujen yritysten ja viranomaisten hyödyntäminen auttaa huijareita herättämään luottamusta ja saamaan vastaanottajan klikkaamaan linkkejä ja luovuttamaan tietojaan.