Elisan nimissä lähetetyt huijaukset ovat kasvussa, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n Kilpi-Sovelluksen data paljastaa, että erityisesti Elisan nimissä lähetetyt huijaukset ovat nyt selvässä kasvussa.
Sovellukseen raportoiduissa tapauksissa huijausviesteissä on esimerkiksi väitetty, että Elisan liittymässä on turvapäivitystarve tai että käyttäjän pitää vahvistaa asiakastietonsa.
Viestit saattavat olla uskottavan näköisiä, ja Elisan visuaalista ilmettä on voitu hyödyntää hyvinkin uskottavalla tavalla.
– Kun huijarit alkavat hyödyntää jonkin toimijan nimeä, he tekevät sen usein intensiivisesti. Nyt tämä näkyy selvästi Elisan tapauksessa, sanoo Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa.
Lue myös: Huijarit ottavat kaiken irti verosesongista: "He tietävät, että moni asioi juuri nyt OmaVerossa"
Älä kiirehdi
Huijareilla on tapana vedota kiireen tuntuun.