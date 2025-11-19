Juuri nyt Avaa

– Kun huijarit alkavat hyödyntää jonkin toimijan nimeä, he tekevät sen usein intensiivisesti. Nyt tämä näkyy selvästi Elisan tapauksessa, sanoo Suomen Telemarkkinointiliiton perustaja Arto Isokoski tiedotteessa .

Viestit saattavat olla uskottavan näköisiä, ja Elisan visuaalista ilmettä on voitu hyödyntää hyvinkin uskottavalla tavalla.

Sovellukseen raportoiduissa tapauksissa huijausviesteissä on esimerkiksi väitetty, että Elisan liittymässä on turvapäivitystarve tai että käyttäjän pitää vahvistaa asiakastietonsa.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n Kilpi-Sovelluksen data paljastaa, että erityisesti Elisan nimissä lähetetyt huijaukset ovat nyt selvässä kasvussa.

Saitko viestin "Elisalta"? Tällaisista huijauksista raportoidaan nyt

– Jos viesti saa sinut kiirehtimään, pysähdy hetkeksi. Huijarit pyrkivät nopeisiin reaktioihin, Arto Isokoski sanoo.

Huijauksia raportoidaan myös runsaasti eri pankkien nimissä. Lisäksi huijauksia on viime aikoina tehty paljon Postin, Docusignin ja MobilePayn nimissä. Viestien sisältö vaihtelee palvelupäivityksistä maksusuorituksiin ja pakettien seurantaan.