MTV:n meteorologi Aleksi Jokela pukeutui tunnetuksi pelihahmoksi.
MTV:n meteorologi Aleksi Jokela osallistui viime viikonloppuna tyttärensä innoittamana Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn Arctic Lights Comic Con -tapahtumaan.
Tapahtuma kokosi yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen ja K-popin ystäviä. Tapahtumaan osallistujien päällä nähtiin toinen toistaan upeampia asuja.
Jokela julkaisi Instagramissa kuvan asustaan. Hän oli pukeutunut Cloud Strifeksi, joka on monille tuttu pelisarjasta Final Fantasy.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
– Ensimmäistä kertaa cossaamassa Arctic Lights Comic Con 2026:ssa, tyttären kanssa/innoittamana. Messuilla oli yli 12 000 kävijää, Jokela kirjoittaa.
– Hauskaa, kun ihmiset tunnistavat ja tulevat juttelemaan sekä ottamaan yhteiskuvia tutun pelihahmon vuoksi eikä siksi, että olen tv-meteorologi, Jokela kirjoittaa.
Jokela on työskennellyt MTV:n meteorologina vuodesta 2012.