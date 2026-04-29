Tekstiviestihuijauksiin puututaan Suomessa uudella tavalla.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt kiristää tekstiviestien lähettäjien tunnistamista.
Jatkossa yritysten ja viranomaisten täytyy todistaa, että ne oikeasti saavat käyttää sitä nimeä, joka näkyy tekstiviestin lähettäjänä.
Muutos astuu voimaan 4. toukokuuta, ja sen tavoitteena on vaikeuttaa huijareiden toimintaa.
Näin muutos näkyy
Esimerkiksi hyvinvointialueen lähettämissä tekstiviesteissä lähettäjän nimi näkyy jatkossa hyvinvointialueen nimenä.
Hyvinvointialue voi lähettää esimerkiksi ajanvaraus- ja muistutusviestejä yhteystietonsa ja suostumuksensa antaneille asiakkailleen.
Viestin lähettäjätunnuksena näkyy "tuntematon", mikäli operaattori ei voi varmuudella tunnistaa lähettäjää. Näin voi käydä esimerkiksi ulkomaisten palveluiden kohdalla.
Traficom kuitenkin muistuttaa, että tällaisiin viesteihin on syytä suhtautua varovaisesti erityisesti, jos viesti sisältää linkin tai kehottaa antamaan henkilötietoja.
– Uusi vaatimus lisää tekstiviestipalveluiden luotettavuutta merkittävästi, mutta ei kokonaan poista riskejä, sanoo Traficomin erityisasiantuntija tiedotteessa