Lars Bryggman suuntaa tuorena Ruotsin mestarina Turkuun.

Ruotsalaishyökkääjä Lars Bryggman, 33, palaa jääkiekon SM-liigaan. Hän on päässyt Turun Palloseuran kanssa kaksivuotiseen sopimukseen.

Bryggman voitti kuluneella kaudella Ruotsin mestaruuden Skellefteåssa. Hän saldosi sesongin aikana SHL:n runkosarjassa 47 ottelussa tehopisteet 10+11=21 ja pudotuspeleissä 15 matsissa 5+4=9.

– Mestaruuden voittaminen oli todella hienoa ja oikeastaan lapsuuden unelman täyttymys. Meillä oli vahva kausi ja omalta osaltani tuntui, että kausi meni koko ajan parempaan suuntaan. Pudotuspeleissä pelasin ehkä parasta jääkiekkoani, Bryggman kertoi TPS:n tiedotteessa.

Bryggman muistetaan Suomessa Pelicansin riveistä vuosilta 2022–25. Hän saavutti rupeaman aikana kaksi SM-hopeaa ja toimi kaudella 2024–25 lahtelaisseuran kapteenina.

Kapteenisesonki oli Bryggmanille tehokkain ja toi 52 runkosarjaottelussa 49 pinnaa.

– Tunnen Liigan ja joukkueet jo ennestään melko hyvin, joten minulla oli hyvä käsitys siitä, mihin olen tulossa. Kun mahdollisuus siirtyä TPS:ään tuli vastaan, se tuntui heti oikealta ratkaisulta.

TPS:n päävalmentaja Toni Söderholm luonnehti turkulaisten saavan kokeneen ja voittavan pelaajan, joka tietää oman pelillisen identiteettinsä.

– Kaikin puolin vahva pelillinen johtaja meille. Hän tuo voimaa, kokoa ja ulottuvuutta. Tietenkin toivomme, että hän viihtyy maalin edessä, missä hän on monesti ollut todella tehokas. Irtokiekkojen voittaminen sekä tilan tekeminen erikoistilannepelaamisessa ovat sellaisia vahvuuksia, joita toivotaan hänen tuovan meille – sekä tietenkin monipuolisuutta, Söderholm ruoti ja jatkoi:

– Sen näki tällä kaudella hienosti, mitä hän toi omaan joukkueeseensa: Vahva kaksinkamppailupelaaminen, vahva sitoutuminen joukkueen peliin ja joukkueen etuun. Ne olivat asioita, jotka pistivät omaan silmään erityisen positiivisesti.