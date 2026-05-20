Huijarit pelottelevat 80 euron maksulla, mikäli keksittyä ajanvarausta ei peruuteta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan väärennetyistä ajanvarausviesteistä.
Sähköpostin välityksellä lähetetyissä ajanvarausviesteissä uhataan 80 euron maksulla, mikäli varausta ei peruuteta.
Viesteissä on "peruutuslinkki", joka kuitenkin johtaa pankkitunnusten kalastelusivustolle. Linkkiä ei pidä klikata.
Tältä huijaus voi näyttää.
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
