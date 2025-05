Jos "toimitusjohtaja" pyytää erikoista palvelusta, hälytyskellojen tulisi soida – tästä varoitetaan nyt

Lomakausi tuo mukanaan niin kutsutut toimitusjohtajahuijaukset. Huijausviestien varalta kannattaakin pysyä tarkkana.

Loma-ajat ovat huijareille houkutteleva ajankohta. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo saavansa erityisesti kesäisin runsaasti ilmoituksia niin kutsutuista toimitusjohtajahuijauksista.

Huijauksissa kyse on siitä, että rikolliset esiintyvät orgaanisaation johdon nimissä ja pyytävät työntekijää tekemään joitain taloudellisia toimia. Näitä voivat olla esimerkiksi laskujen maksaminen tai lahjakorttien osto.

Huijausviestit voivat tulle sähköpostilla, Whatsappissa tai puhelimitse, mutta niissä vedotaan tuttuun tapaan kiirellisyyden tunteeseen ja pyritään saamaan uhri ohittamaan tämän vuoksi normaalit tarkistusprosessit.

Uskottavaa esiintymistä avainhenkilöiden nimissä

Huijausviesteissä voidaan kysyä esimerkiksi "Voitko tehdä palveluksen?" tai "Onko sinulla hetki aikaa?".

Viesteissä saatetaan johdattaa vastaanottaja rahansiirtopyyntöön toimitusjohtajan tai muun johtohahmon nimissä sanomalla "Minulla on pyyntö, joka sinun on käsiteltävä huomaamattomasti. Lähden pian tapaamiseen, ei puheluita, joten vastaa sähköpostiini" tai joskus viesteissä mennään suoraan asiaan "Meidän on suoritettava maksu XX XXX,XX euroa".

Huijarit esiintyvät usein uskottavasti organisaation avainhenkilöiden nimissä.

Rikolliset saattavat esiintyä myös työntekijänä ja laittaa viestejä palkkojen tai HR-asioiden hoitajille. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kevään aikana on nähty useita tapauksia, joissa huijari on yrittänyt vaihtaa tilinumeron palkanmaksua varten.

Laskutustietojen äkillisiin muutoksiin onkin aina suhtauduttava varauksella. Viestin aitoudesta kannattaa varmistua soittamalla viestin lähettäjälle, Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa tiedotteessaan.

Lue myös:

Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?

9:45 Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus