Love Island Suomi -ohjelman sinkku Jimi teki elämässään täyskäännöksen vuosia sitten.

Love Island Suomi -villalle saapui kaksi uutta sinkkumiestä, joista toinen on Jimi, 21.

Porvoossa asuva Jimi työskentelee vanginvartijana. Vapaa-aikaansa hän viettää intohimonsa, eli urheilun parissa.

Jimi paljastaa, ettei hän itse hakenut Love Islandiin, vaan ohjelman tuotanto otti häneen yhteyttä sosiaalisessa mediassa. Hän ei aluksi uskonut viestin olevan aito, vaan luuli sen olleen jonkinlaisen botin tekosia.

– Mutta sitten katsoin, että profiili vaikutti aidolta. Vastasin, että kyllä minä olen kiinnostunut. Siitä hommat lähtivät sitten eteenpäin ja nyt ollaan tässä pisteessä, hän kertoo MTV Uutisille.

Kutsu lähteä mukaan ohjelmaan tuli täydellisellä hetkellä, sillä Jimin työsopimus oli juuri päättymässä. Vastattuaan tuotannolle myöntävästi hän ilmoitti työnantajalleen, ettei enää jatka sopimustaan.

– Soitellaan sitten, jos kiinnostaa vielä loman jälkeen, hän toteaa tulevaisuudesta.

Jimi toivoo Love Island -reissun tuovan hänelle uusia kokemuksia. Lisäksi hänestä olisi mukavaa, jos matkalta tarttuisi mukaan myös ystäviä.

Täyskäännös

Jimi ei ole huolissaan ohjelman kylkiäisenä tulevasta julkisuudesta, päinvastoin. Hän postaa sometileilleen aktiivisesti ja toivoo, että ihmiset hakeutuisivat hänen juttusilleen, jotta hän voisi tarjota näille apuaan ja tukeaan.

Taustalla on Jimin läpikäymä elämäntapamuutos.

– Olin nuorena tosi ylipainoinen. Painoin kasi-ysiluokalla 130 kiloa. En oikein liikkunut ollenkaan, ja päivät menivät siinä, kun pelasin videopelejä, hän kertoo.