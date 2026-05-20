Arttu Pelli lähtee.

Puolustaja Arttu Pellin, 29, ja Ilveksen ensi kautta koskeva sopimus on purettu, tamperelainen jääkiekon SM-liigaseura kertoo.

– Päädyimme lopulta yhteisymmärryksessä siihen, että sopimuksemme purkaminen olisi tässä hetkessä molempien osapuolten kannalta järkevin ratkaisu. Kiitämme Arttua Ilveksen eteen tehdystä työstä ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaan, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi tiedotteessa.

– Keskustelimme yhdessä asioista hyvässä hengessä, ja lopulta uusien haasteiden etsiminen tuntui oikealta ratkaisulta. Kiitän lämpimästi Ilveksen koko organisaatiota, seurayhteisöä ja kaikkia ihmisiä, joiden kanssa toimin näiden vuosien aikana, Pelli puolestaan sanoi.

Puolustaja edusti Ilvestä kolmen kauden ajan. Kuluneella kaudella 44 runkosarjaottelun tehopistesaldona oli 4+11=15 ja kevään 13 pudotuspelimatsiin syntyi kaksi (0+2) pinnaa.

Pelli saavutti SM-pronssia Ilveksessä keväällä 2025. Kuluneella kaudella seura oli neljäs.

Pelli on Ilvestä ennen edustanut SM-liigassa HPK:ta ja kasvattiseuraansa KooKoota.