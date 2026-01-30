Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo saaneensa valmiiksi tutkinnan telemetrialaitteen toimintahäiriöstä Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2024.

Sairaalan osastolla elintoimintoja mittaavaan laitteeseen kytkettynä ollut iäkäs potilas löydettiin elottomana. Elottomuus havaittiin viiveellä, koska laite oli sammunut. Potilas kuoli elvytysyrityksistä huolimatta.

Tutkinnan mukaan toimimattomuuden juurisyy oli käyttöikänsä päässä oleva akku. Sairaalan työntekijöille annetussa laitteen käytön ohjeistuksessa oli puutteita, ja vastuu laitteen ylläpidosta oli epäselvää.

Tutkinnan perusteella Otkes suosittaa sosiaali- ja terveysministeriötä kehittämään lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää sääntelyä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaa suositetaan muun muassa selvittämään ja kehittämään lääkinnällisten laitteiden turvallista käyttöä ja keräämään vaaratapahtumista tietoa.