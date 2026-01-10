Pakkanen ja maltilliset hinnat vaikuttivat sähköntuotannon ennätykseen.
Suomen sähköntuotantoennätys on nyt 15 438 megawattia, kertoi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä viestipalvelu X:ssä lauantaina. Ennätys tehtiin kello 18–18.15 välisenä aikana.
Leskelän mukaan pakkanen on kasvattanut sähkön kysyntää, mutta samanaikaiset tuulet ovat lisänneet sähkön tuotantoa.
– Sähkön kulutus suurta ja olemme viennin puolella. Uusi asia kulutushuippujen aikana, Leskelä kirjoitti.
Suomessa saavutettiin kuluvalla viikolla kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan myös kaikkien aikojen sähkönkulutusennätys, kun sähkönkulutus nousi torstaina illansuussa 15 553 megawattiin.
Ennätykseen vaikuttivat pakkasen lisäksi maltilliset sähkön hinnat, Fingridiltä kerrottiin STT:lle torstaina.