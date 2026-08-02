Töihin palaavan rytmi saattaa olla sekaisin kesäloman jäljiltä. Unilääkäri neuvoo, miten kannattaa toimia.
Kesälomalla elämän rytmi saattaa sekoittua, minkä huomaa viimeistään töihin palatessa. Unilääkäri Henri Tuomilehto muistuttaa kuitenkin, ettei lyhytaikainen vaihtelu unirytmissä ole haitallista.
– Jos rupeaa joka yön jälkeen miettimään nukkumista, se muuttuu tosi hankalaksi. Unen kuuluu vaihdella. Joka yö on erilainen, unen tarve on erilainen. Se on iso kokonaisuus, Tuomilehto kertoi Huomenta Suomessa.
– Jos tulee tällaisia lyhytaikaisia tilanteita, pitäisi antaa mahdollisuus sille, että jossakin vaiheessa otetaan takaisin.
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Rytmi ja vireystila kuntoon
Miten unirytmin sitten saa kuntoon? Tuomilehto näkee unessa olevan kaksi tärkeää seikkaa, joista toinen on rytmitys.
– Rytmityksen kaikkein tärkein elementti on riittävän aikainen, säännönmukainen aamun herääminen. Se palvelee unta. Se luo sinulle vuorokausirytmiä. Unipainetta alkaa muodostua. Mitä aikaisemmin heräät ja olet valveilla, sitä väsyneempi olet illalla. Se on tosi tärkeä juttu niille ihmisille, jotka pystyvät siihen, vuorotyöläisillä on tietenkin omat haasteensa.