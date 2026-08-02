– Jos rupeaa joka yön jälkeen miettimään nukkumista, se muuttuu tosi hankalaksi. Unen kuuluu vaihdella. Joka yö on erilainen, unen tarve on erilainen. Se on iso kokonaisuus, Tuomilehto kertoi Huomenta Suomessa .

Miten erilaiset nukkujat saavat arjen toimimaan? Katso koko unikeskustelu videolta. Haastattelussa unilääkäri Henri Tuomilehto ja unitutkija Jenni Tuomilehto.

Miten erilaiset nukkujat saavat arjen toimimaan? Katso koko unikeskustelu videolta. Haastattelussa unilääkäri Henri Tuomilehto ja unitutkija Jenni Tuomilehto.

Jos päiväunia nukkuu, niiden tulisi olla lyhyet. Shutterstock

– Jos työpäivän jälkeen tulee iso nitkahdus siihen vireystilaan, että sohva kutsuu, siinä on tosi iso vaara, että ilta kohti lähtee virkistymään.

Jos päiväunet on pakko nukkua, unilääkäri suosittelee korkeintaan puolen tunnin torkkuja. Väsymystä voi kuitenkin yrittää myös taklata ravitsemuksen ja liikunnan avulla.

– Miettii vähän, miten sitä syömistä ajoittaa, Tuomilehto sanoo.

Tuomilehto huomauttaa, että Suomessa syödään tyypillisesti työpäivän jälkeen ja melko raskaasti.

– Eihän missään muualla maailmassa syödä näin aikaisin päivällistä. Voisiko sitä muuttaa vähän kevyemmäksi, että ei tule sitä koomaa sitten ja sohva ei kutsu?