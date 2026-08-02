Unkari kärvistelee pian samanaikaisesti helteessä ja sähkökriisissä.
Unkarissa on edessä vaikeat viisi päivää, kun ennustettu helleaalto osuu samaan ajankohtaan kuin maan ainoan ydinvoimalan sulku.
Unkarin pääministeri Péter Magyar varoitti kriittisestä ajanjaksosta sosiaalisessa mediassa sunnuntaina. Magyarin mukaan maan sähköverkkoa ja julkisia palveluita tullaan koettelemaan tulevina päivinä toden teolla.
Magyar myös pyysi yrityksiä, kuntia ja kotitalouksia vähentämään sähkönkulutustaan merkittävästi iltaisin perinteisten kulutushuippujen aikaan.
31. heinäkuuta 2026 Unkarissa otetussa kuvassa näkyy kuivunut Tonava edessä, Paksin ydinvoimala takana.AFP / Lehtikuva
Eilen kerrottiin, että Unkarin ainoa ydinvoimala suljetaan ensi viikolla Tonavan alhaisen vedenpinnan vuoksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta 44 vuoteen, kun ydinvoimala joudutaan sulkemaan kokonaan.
Budapestin eteläpuolella sijaitseva ydinvoimala tuottaa noin 40 prosenttia koko Unkarin vuosittaisesta sähköstä. Ydinvoimalan viilentämiseen käytetään Tonavasta pumpattavaa vettä.
Tonavan vedenpinta on laskenut osassa jokea ennätysalhaiseksi kuivuuden ja Keski-Euroopan lämpöaaltojen vuoksi.