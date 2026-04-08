Millainen on hyvä ateriarytmi? Asiantuntija kertoo.
Aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala – tässä ovat suomalaisen ateriarytmin tyypilliset viisi ateriaa.
Sen sijaan ranskalaiset, eritoten aikuiset, selviävät keskimäärin kolmella päivittäisellä aterialla. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulion mukaan ranskalaisten ateriarytmissä osa ruokailusta menee kuitenkin alle viiden tunnin aikarajan.
– Jos aamupala syödään kahdeksalta ja lounas yhdeltä se menee siihen kolmesta viiteen tunnin välykseen, Raulio.
Raulio vertasi suomalaista ja ranskalaista ateriarytmiä MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Välipalaa vai ei?
Silmiinpistävä ero on se, että ranskalaiset eivät syö välipaloja. Lapsille kyllä tarjotaan iltapäivällä pieni välipala, mutta aikuiset porskuttavat ilman välipalaa iltakahdeksan nurkille.
– Ei kahdeksan kuitenkaan niin kauhean myöhään ole, että jos ajattelee, että menee vaikka yhdeltätoista nukkumaan. Onhan siinä jo ruoansulatus ehtinyt tehdä tehtävänsä, sanoo Raulio.
Raulio muistuttaakin, että ravitsemussuosituksissa kehotetaan syömään kolme ateriaa ja tarpeen mukaan välipaloja.
– Siinä mielessä sekin menee tuohon ranskalaiseen ateriarytmiin, sanoo Raulio.