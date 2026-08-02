Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon asema vaikuttaa kestämättömältä sen jälkeen, kun hänen suunnitelmansa myydä MM-kisojen kaupallisia oikeuksia epäonnistui, Euroopan jalkapalloliigojen puheenjohtaja Claudius Schäfer sanoi sunnuntaina.

Schäferin järjestö edustaa 53:a miesten ja naisten ammattilaisjalkapallosarjaa. Hänen mukaan Infantinon toiminnalla voi olla ”vain yksi seuraus” sen jälkeen, kun hänen suunnitelmansa herätti kansallisissa liitoissa ja maanosaliitoissa protestimyrskyn.

– Kun näin, miten koko asia eteni ja että Fifan keskeisiä elimiä ei ollut otettu mukaan, tällaisella toiminnalla on käytännössä vain yksi seuraus missä tahansa yrityksessä tai järjestössä, Schäfer sanoi sveitsiläislehti SonntagsZeitungille.

Kun Schäferiltä kysyttiin, tarkoittiko tämä sitä, että Infantino ei ole enää kelvollinen Fifan puheenjohtajana, hän vastasi:

– Tämä on yleensä seuraus, kun joku yrityksessä vie tällaista liiketoimea eteenpäin ilman, että kukaan tietää siitä.

Infantino sanoi perjantaina, että Fifa oli hylännyt suunnitelmansa laajan vastareaktion jälkeen.

Maanosaliitot Uefa ja Concacaf sanoivat lauantaina menettäneensä luottamuksensa Infantinon johtajuuteen.

Schäfer, joka toimii myös Sveitsin jalkapalloliigan toimitusjohtajana, sanoi ehdotuksen viittaavan siihen, että Fifan päätavoitteena oli maksimoida kolmansien osapuolten voitot lisäämällä tulevaisuudessa turnausten määrää ja kokoa.

– Kyse on yksinomaan taloudellisista eduista; kaikki muu sivuutetaan täysin, hän sanoi.

Schäferin mukaan Euroopan jalkapalloliigat (EL) vastusti suunnitelmaa, koska se lisäisi otteluita jo valmiiksi täyteen kansainväliseen ottelukalenteriin kansallisten sarjojen kustannuksella.

– Kukaan ei tiennyt suunnitelmista, ei edes Fifan neuvosto, joka on Fifan hallintoelin. Olin hyvin yllättynyt siitä, että puheenjohtaja toimi tässä asiassa täysin yksin.