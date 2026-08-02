Ceutan siirtolaisryntäyksen uhriluku kasvoi.
Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo.
Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä.
Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri.
Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella.
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