Kolme supersuositun amerikkalaissarjan näyttelijöistä menehtyi.

Vuodesta 2009 vuoteen 2015 näytetyn Glee-sarjan yllä on synkkä varjo. Kolme näyttelijää, Naya Rivera, Cory Monteith ja Mark Salling menehtyivät vain 7 vuoden sisällä toisistaan. Internetissä on levinnyt teoria, että sarja oli "kirottu".

Sarjan tähti Kevin Mchale otti kovasanaisesti kantaa X-palvelussa.

– Lopetan tältä päivältä, koska se, että liian moni teistä puhuu oikeista menehtyneistä ihmisistä "uhreina" tai "kirouksesta" tv-sarjan yhteydessä, on helvetin pahantahtoista ja täysin vailla inhimillisyyttä tai todellisuutta, McHale kirjoittaa.

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Ensimmäisenä sarjan näyttelijöistä menehtyi Monteith, joka näytteli urheilija Finn Hudsonia. Monteithin ruumis löydettiin vuonna 2013 kanadalaisesta hotellihuoneesta hänen ollessaan 31-vuotias.