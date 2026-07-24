Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta Stea-avustuksista hähmäisenä.
Oikeuskansleri pitää asetusluonnosta sote-järjestöjen Stea-avustuksista laajalti monitulkintaisena. Hänen mukaansa asetusluonnoksessa useampi kohtaa jää epäselväksi.
Valmisteluasiakirjoista ei esimerkiksi selviä se, voisiko sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Wille Rydman ajaa asetuksen ohi omilla järjestöavustuksista linjaamillaan kriteereillä.
Rydman linjasi kesäkuussa järjestöavustuksista uudet kriteerit. Tämän jälkeen pääministeri Petteri Orpo määräsi valmisteltavaksi asetusmuutoksen vastauksena linjauksiin.
Stea-avustusten kriteerit ovat hiertäneet hallituspuolueiden välejä.
5:04Järjestöt talousahdinkoon? Wille Rydman väänsi rautalangasta, mistä avustuskriteereissä on kyse