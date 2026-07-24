Seiskan mukaan Frederik on nykyään sinkkumies.

Iskelmälaulaja Frederik, 81, ja hänen avopuolisonsa ovat eronneet, kertoo Seiska.

– Olen eronnut, ero tapahtui pikkuhiljaa, laulaja kommentoi lehdelle.

Frederikin Seiskalle kertoman mukaan suhde ei ollutkaan niin vakava kuin hän oli aiemmin mediassa kertonut.

– No, emme me oikein olleet yhdessä…, hän sanoo.

Frederikin mukaan suhde ei ollutkaan niin vakava.Matti Matikainen

Frederik kertoi helmikuussa MTV Uutisille, että hän ja hänen 40 vuotta nuorempi rakkaansa olivat muuttaneet avoliittoon. Laulajan mukaan elo saman katon alla oli sujunut erittäin hyvin.