Seiskan mukaan Frederik on nykyään sinkkumies.
Iskelmälaulaja Frederik, 81, ja hänen avopuolisonsa ovat eronneet, kertoo Seiska.
– Olen eronnut, ero tapahtui pikkuhiljaa, laulaja kommentoi lehdelle.
Frederikin Seiskalle kertoman mukaan suhde ei ollutkaan niin vakava kuin hän oli aiemmin mediassa kertonut.
– No, emme me oikein olleet yhdessä…, hän sanoo.
Frederikin mukaan suhde ei ollutkaan niin vakava.Matti Matikainen
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Frederik kertoi helmikuussa MTV Uutisille, että hän ja hänen 40 vuotta nuorempi rakkaansa olivat muuttaneet avoliittoon. Laulajan mukaan elo saman katon alla oli sujunut erittäin hyvin.