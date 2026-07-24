Etelä-Korean Soulissa on trendikästä viedä lemmikkieläin tarot-tulkintaan.
Viimeisin trendi Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa on lemmikkien tunteiden selvittäminen tarot-korttien avulla. Yleisin asiakas lemmikkitarot-lukija Hwang Soo-Kyungin luona on koira, mutta luennassa on vieraillut myös muun muassa kilpikonnia.
Rescue-koiran omistaja Ryu Su-Mi on tuonut lemmikkinsä tulkintaan. Hänen mukaansa koira kärsii traumoista.
– Olin todella utelias kuulemaan, mitä se todella ajattelee.
Hän kertoo koiransa nukkuvan kyljessä kiinni ja seuraavan omistajaansa kuin henkivartija.
– Halusin tietää, onko se sille raskasta.
Hwang Soo-Kyung kertoo koirien valitsevan korttinsa hajuaistin perusteella ja aktiivisimpien osoittavan korttia kuonollaan.
– Ne voivat esimerkiksi laskea tassunsa tietyn kortin päälle.
Koiranomistaja Ah Hye-Joo kertoo tuoneensa koiransa tulkintaan, koska ei ymmärtänyt parhaan ystävänsä tunteita.
– En usko, että vastauksia olisi löytynyt eläinlääkärin tai koirankouluttajan avulla, hän sanoo.