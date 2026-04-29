Alle 15-vuotiaiden rikosepäilyt näkyvät poliisin arjessa, ja vakavampien tekojen lisääntyminen huolestuttaa.

Aseman Lapset ry:n rikos- ja konfliktityön asiantuntija Heikki Turkka peräänkuuluttaa yhteiskunnalta aiempaa varhaisempaa ja ketterämpää puuttumista rikoksia tekeviin nuorisoporukoihin.

Asian ytimessä -ohjelmassa rikos- ja konfliktityön asiantuntija Heikki Turkka kuvasi, että lasten rikoksiin liittyvä keskustelu keskittyy helposti yksilöön, vaikka teot kytkeytyvät usein porukoihin ja ryhmädynamiikkaan. Taustalla hän näkee myös laajemman huolen lasten hyvinvoinnista ja eriytymisestä.

Turkan mukaan lasten porukoitumiseen puuttumiseen ei ole riittävästi osaamista, ja ilmiö muuttuu vaikeammaksi, kun tekijät ovat yhä nuorempia.

– Kun se menee nuoremmaksi, aivokehitys on myös aivan erilaista, sanoo Turkka.

Rikosten tekemistä motivoi Turkan mukaan ryhmän suosion tavoittelu, mutta ennen kaikkea koston kierre.

– Siellä tapahtuu paljon asioita, jostain pienestä lähtee isompaan. Sitten tapahtuu kosto toisensa perään, sanoo Turkka.