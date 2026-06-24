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Miehet ovat liian hiljaisia, sanoo David Pelicot | MTV Uutiset



Sarjaraiskauksien uhriksi joutuneen poika David Pelicot taistelee naisten puolesta: "Miehet ovat liian hiljaisia" David Pelicotin mukaan Ranska voisi ottaa mallia Suomen lainsäädännöstä. Julkaistu 24.06.2026 18:24 Krista Rastamo Ranskalaisaktivisti David Pelicot vaatii miehiä mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Suomi toimii esimerkkinä lainsäädännössä. Ranskalainen ihmisoikeusvaikuttaja David Pelicot vierailee Suomessa kertomassa työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan. Pelicot aloitti työnsä sen jälkeen, kun paljastui, että hänen isänsä Dominique Pelicot huumasi vaimoaan Gisèle Pelicotia lähes vuosikymmenen ajan ja kutsui kymmeniä miehiä raiskaamaan hänet. Rikokset tapahtuivat Etelä-Ranskassa Mazanin pikkukaupungissa vuosien 2011 ja 2020 välillä. Karmeudet paljastuivat syksyllä 2020, kun Dominique Pelicot jäi ruokakaupassa kiinni valokuvaamisesta naisten hameiden alta ruokakaupassa. Pitkän, ja Gisèle Pelicotin vaatimuksesta julkisen, oikeudenkäynnin jälkeen aviomies tuomittiin joulukuussa 2024 maksimituomioon ja hän sai 20 vuotta vankeutta. Samassa oikeudenkäynnissä tuomittiin myös 50 muuta, tuolloin 27–74-vuotiasta miestä, suurin osa heistä raiskaukseen. Lyhin tuomio oli kolme vuotta vankeutta. Lue myös: Sarjaraiskattu Gisèle Pelicot kertoo helvetistään – tyttären huuto "oli melkein epäinhimillistä" "Miehet eivät ole läsnä" SuomiAreenassa vieraileva ja tasavallan presidentti Suzanne Innes-Stubbin kanssa samassa tilaisuudessa puhuva David Pelicot peräänkuuluttaa miesten aktiivisempaa roolia naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Pelicotin mukaan muutos vaatii sekä sosiaalista että kulttuurista uudistumista. Pelicotin nykyinen työ sai kimmokkeen hänen vanhempiaan koskettaneesta oikeudenkäynnistä. Oikeudenkäynnin seuraaminen havahdutti hänet siihen, kuinka vähän miehet ovat mukana keskustelussa. – Miehet eivät ole läsnä. He ovat aivan liian hiljaisia.

Pelicot kertoo yllättyneensä siitä, kuinka vähän miehiä osallistuu feministisiin liikkeisiin eri puolilla maailmaa. Hän haluaakin kutsua kaikki mukaan, jotka eivät vielä ole mukana.

– Miesten hiljaisuus sallii tämän tapahtua. Naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ei ole naisten ongelma, se on kokonaisten yhteiskuntien ongelma. Yhteiskuntien, joissa vastuu on myös miehillä.

– Ja jos miehet ovat vastuussa tästä ongelmasta, heidän pitää olla myös osa ratkaisua naisten rinnalla. Ei takana eikä edessä vaan rinnalla, Pelicot painottaa.

Suomi mallina Ranskalle

Pelicot nostaa Suomen ja Espanjan esimerkeiksi siitä, miten lainsäädäntöä voidaan kehittää. Hän viittaa suostumuspykälään, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 2023.

– Meillä ei ole vielä täysin omaksuttu periaatetta "kyllä tarkoittaa kyllä, ei tarkoittaa ei", jonka te olette jo sisällyttäneet lainsäädäntöönne.

– Tämä tulisi saada meillekin, koska joka kolmas nainen kohtaa elämässään seksuaalista väkivaltaa, Pelicot toteaa.

Hänen mukaansa ongelmaa ei voi ratkaista vain kansallisella tasolla.

– Meidän tulisi taistella tilannetta vastaan eurooppalaisella tasolla, ei ainoastaan yksinämme. Täällä SuomiAreenassa voimme julistaa yhteisen pyrkimyksemme, Pelicot sanoo.

Pelicot kiittelee sitä, että saa Suomessa tavata tasavallan presidentin puolison ja että Suzanne Innes-Stubb on mukana keskustelemassa tärkeästä aiheesta.

– Tästäkin huomaa, että te otatte asian vakavasti. Ranskassa presidentin puoliso ei ole meitä tavannut, hän kertoo.

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Maskuliininen puhe vaarantaa nuoret

Pelicotin mukaan erityisesti nuoret ovat alttiita maskuliinisille ja haitallisille aatteille, joita levitetään verkossa ja sosiaalisessa mediassa.

– Nuoret viettävät enemmän ja enemmän aikaa mobiililaitteilla ja katsovat sisältöjä, jotka eivät heille sovi ja jotka levittävät vaarallisia aatteita. Teini-ikäinen on helppo saalis miehisyyttä korostavalle puheelle, Pelicot varoittaa.

Hänen mielestään ratkaisu löytyy koulutuksesta ja varhaisesta puuttumisesta.

– Kaikki alkaa kouluista, siemen kylvetään kouluissa ja opetussuunnitelmassa. Sivistystä ei saa laiminlyödä, koska sillä vältetään harhautuminen väärille raiteille, Pelicot sanoo.

Pukukoppikulttuuri murrettava

Pelicotin mukaan yksi keskeinen ongelma on "pukuhuoneiden solidaarisuuden kulttuuri", joka on suojellut hyökkääjiä ja ylläpitänyt vaikenemista.

– Ne ovat osa ongelmaa, Pelicot toteaa.

– Olen vähän optimistinen, mutta toistan, että kaikki lähtee kouluista ja koulutuksesta. Tämä on universaalia ja koskee koko maailmaa.

Entä miten David Pelicot ja hänen perheensä nyt voivat?

– Perhe kohtasi katastrofin, tsunamin, mutta olemme matkalla kohti parempaa huomista.

– Feenix-linnun lailla olemme nousseet tuhkasta ja olemme nyt paljon paremmassa tilanteessa, Pelicot sanoo.