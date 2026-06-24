Ranskalaisaktivisti David Pelicot vaatii miehiä mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Suomi toimii esimerkkinä lainsäädännössä.
Ranskalainen ihmisoikeusvaikuttaja David Pelicot vierailee Suomessa kertomassa työstään naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan.
Pelicot aloitti työnsä sen jälkeen, kun paljastui, että hänen isänsä Dominique Pelicot huumasi vaimoaan Gisèle Pelicotia lähes vuosikymmenen ajan ja kutsui kymmeniä miehiä raiskaamaan hänet.
Rikokset tapahtuivat Etelä-Ranskassa Mazanin pikkukaupungissa vuosien 2011 ja 2020 välillä. Karmeudet paljastuivat syksyllä 2020, kun Dominique Pelicot jäi ruokakaupassa kiinni valokuvaamisesta naisten hameiden alta ruokakaupassa.
Pitkän, ja Gisèle Pelicotin vaatimuksesta julkisen, oikeudenkäynnin jälkeen aviomies tuomittiin joulukuussa 2024 maksimituomioon ja hän sai 20 vuotta vankeutta. Samassa oikeudenkäynnissä tuomittiin myös 50 muuta, tuolloin 27–74-vuotiasta miestä, suurin osa heistä raiskaukseen. Lyhin tuomio oli kolme vuotta vankeutta.
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"Miehet eivät ole läsnä"
SuomiAreenassa vieraileva ja tasavallan presidentti Suzanne Innes-Stubbin kanssa samassa tilaisuudessa puhuva David Pelicot peräänkuuluttaa miesten aktiivisempaa roolia naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä. Pelicotin mukaan muutos vaatii sekä sosiaalista että kulttuurista uudistumista.
Pelicotin nykyinen työ sai kimmokkeen hänen vanhempiaan koskettaneesta oikeudenkäynnistä. Oikeudenkäynnin seuraaminen havahdutti hänet siihen, kuinka vähän miehet ovat mukana keskustelussa.
– Miehet eivät ole läsnä. He ovat aivan liian hiljaisia.