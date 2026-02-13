Ruotsin hallituksen teettämässä selvityksessä ehdotetaan jengiin kuulumisen ja sen toimintaan osallistumisen kriminalisoimista.
Jengijäsenyydestä haluavat rangaistavan rikoksen sekä hallituspuolueet että niitä valtiopäivillä tukeva ruotsidemokraatit. Ruotsin poliisi arvioi, että jos hallituksen esityksestä tulee laki, noin 700 ihmistä vuodessa tuomitaan vankilaan sen rikkomisesta.
Lue myös: Paljastus Ruotsissa: 12-vuotias ei ollutkaan murhaaja
Oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan ehdotetun lain myötä olisi mahdollista asettaa syytteeseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä ihmisiä nykyistä laajemmin.