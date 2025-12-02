Suomalaiset syövät vähemmän kalaa ja enemmän lihaa kuin pohjoismaalaiset keskimäärin. Asia selviää tuoreista pohjoismaisista seurantatiedoista.

Suomalaiset käyttävät myös muita pohjoismaalaisia enemmän maitotuotteita ja syövät enemmän hedelmiä ja vihanneksia sekä täysjyväleipää.

Suomalaiset syövät muita vähemmän esimerkiksi herkkuja ja juovat vähemmän esimerkiksi virvoitus- ja energiajuomia. Tanskassa ja Islannissa syödään herkkuja keskivertoa enemmän.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Normo 2025 -tutkimuksessa tarkasteltiin pohjoismaalaisten elintapoja ajalla 2014–2024. Seurannassa on käytetty kyselytutkimuksia.

Alkoholinkäyttökerrat vähenivät Suomessa

Seurannan mukaan pohjoismaalaiset käyttivät alkoholia keskimäärin kerran tai kaksi viikossa. Tanskalaisilla viikoittaisia alkoholinkäyttökertoja on pohjoismaalaisista eniten – suomalaisilla ja islantilaisilla vähiten.