Rajavartiolaitoksen sukellusryhmä suoritti tehtävän onnistuneesti.
Suomenlahden merivartioston suljetun kierron sukellusryhmä auttoi vainajan etsinnässä ja nostamisessa Ruotsin poliisia, tiedottaa Rajavartiolaitos.
Vainaja löydettiin ja nostettiin hylätystä kaivoksesta Ruotsin Tuna Hästbergissä. Vainaja luovutettiin Ruotsin viranomaisille.
Lisäksi sukellusryhmä suoritti tapahtumapaikkatutkintaa alueella.
Rajavartiolaitoksen mukaan sukellus oli erittäin haastava johtuen pitkistä vedenalaisista siirtymistä syvällä maan alla.