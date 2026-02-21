Uudellamaalla Nurmijärvellä kaulaansa myöten vajonnut hevonen onnistuttiin nostamaan suosta tänään.
Suosta pelastettu hevonen oli pelastuslaitoksen mukaan kylmissään mutta hyvävointinen.
Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle hälytys Klaukkalan taajaman lähellä sijaitsevalle Kynnysmäentielle tuli puoliltapäivin. Tapahtumapaikka oli maastossa syrjäisessä sijainnissa, joten pelastushenkilöstö joutui matkaamaan paikalle kävellen ja mönkijän avulla.
Tehtävään osallistui yhteensä neljä yksikköä pelastuslaitokselta ja sopimuspalokunnasta.