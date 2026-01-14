Ruotsin maastohiihdon kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Ebba Andersson yllätti katoamistempullaan avopuolisonsa Gustaf Berglundin, joka kertoi aiheesta ruotsalaislehti Expressenin Vallaboden -podcastissa.

Andersson ja Berglund olivat tulleet Tour de Skin jälkeen pitkän matkan Italiasta takaisin kotiin Ruotsin Östersundiin. Vasta ostetussa uudessa kodissa oli edessä kauan odotetut yöunet. Aamulla kuitenkin odotti yllätys.

– Herättyäni aamulla, näin, että oikealla puolellani, missä Ebba tavanomaisesti on, ei ollutkaan ketään. Silloin ymmärsin, että jotain salakavalaa oli tekeillä. Otin puhelimeni esille ja soitin Ebballe. Hän sanoi, että makaa nyt vierashuoneessa, ja että kurkku on kipeä. Saan nyt pärjätä itsekseni, Berglund kertoi.

Päätös tehtiin nopeasti, että Berglund muuttaa yläkertaan ja Andersson jää alakertaan.

– Aluksi ajattelimme, että minä, joka olen terve, voi huolehtia ruuanlaitosta. Jonkin ajan kuluttua tajusin kuitenkin, että tästä tulee vaikeaa, Berglund sanoi.

– Hänellä on korkeat standardit sen suhteen, miltä aamiaisen tulee näyttää. Kurkun pitää olla leikattu tietyllä tavalla. Pitää olla raejuustoa, sinappia ja muita asioita leipien päällä eri yhdistelmillä. Lopulta sanoi, että tämä ei toimi. Joten muutaman päivän jälkeen hänen piti alkaa tehdä omat ruokansa, Berglund totesi.

Talviurheilijoilla on menossa kovaa vauhtia valmistautuminen vajaan kuukauden päästä starttaaviin Milano-Cortinan olympiakisoihin. Anderssonin kohdalla ei kuitenkaan ole syytä huoleen.

– Hän voi nyt hyvin. Hän on aloittanut harjoittelun. Uskon, että tämä on vain tehnyt hänelle hyvää, kun hän on saanut keholleen lepoa. Voin rauhoittaa kaikkia ja sanoa, että Ebba pärjää hyvin olympialaisissa, Berglund päätti.

Berglund on Anderssonin tavoin valittu mukaan olympialaisiin, jotka ovat hänelle uran ensimmäiset.