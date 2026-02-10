Norjalainen ampumahiihtäjä Sturla Holm Lägreid yllätti itsensä nappaamalla mitalin olympialaisten ensimmäisestä henkilökohtaisesta kisasta, miesten normaalimatkalta. Kisan jälkeisessä tv-haastattelussa Lägreid järjesti katsojille vielä mitaliakin suuremman yllätyksen.
Yhden ohilaukauksen ampunut Lägreid sijoittui maanmiehensä Johan-Olav Botnin voittamassa kisassa kolmanneksi ja saavutti neljän vuoden takaisen viestin olympiakullan jatkoksi uransa ensimmäisen henkilökohtaisen olympiamitalin.
Hän aloitti kisan jälkeisen yleisradioyhtiö NRK:n haastattelun kiittämällä tukijoitaan, mutta tämän jälkeen haastattelu sai erikoisen käänteen.
– On yksi ihmien, joka ei ehkä katsonut tämänpäiväistä kisaa, Lägreid pohjusti.
– Kuusi kuukautta sitten tapasin elämäni rakkauden, kauneimman ja mukavimman ihmisen koko maailmassa. Kolme kuukautta sitten tein elämäni suurimman virheen ja petin häntä.
Lägreid yritti pidätellä kyyneleitään.
– Kerroin asiasta hänelle viikko sitten, ja viimeinen viikko on ollut elämäni hirvein. Olin saavuttanut kultaa elämässäni.
Hän sanoi päättäneensä eilen, että kertoo asiasta tänään kisan jälkeisessä haastattelussa.