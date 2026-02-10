– Kuusi kuukautta sitten tapasin elämäni rakkauden, kauneimman ja mukavimman ihmisen koko maailmassa. Kolme kuukautta sitten tein elämäni suurimman virheen ja petin häntä.

– On yksi ihmien, joka ei ehkä katsonut tämänpäiväistä kisaa, Lägreid pohjusti.

Hän aloitti kisan jälkeisen yleisradioyhtiö NRK:n haastattelun kiittämällä tukijoitaan, mutta tämän jälkeen haastattelu sai erikoisen käänteen.

– Jotkut ehkä katsovat minua nyt eri tavalla. En oikeastaan tiedä, mitä haluan saavuttaa sanomalla tämän nyt, mutta urheilu on ollut viime päivinä toissijaista. Voisinpa jakaa tämän hänen kanssaan.

– Yritän olla hyvä roolimalli, ja tein jotain typerää. Kun tekee virheen, se pitää myöntää. Tekee kipeää myöntää, että on tehnyt jotain sellaista, mitä ei voi sietää, ja loukannut jotakuta sellaista, jota rakastaa niin paljon. Mutta sellaista elämä on.