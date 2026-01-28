Ruotsin hallitus haluaa kieltää kännyköiden käytön kaikissa maan peruskouluissa, kertoo opetusministeri Simona Mohamsson uutistoimisto TT:lle.
Kännykkäkielto tulisi voimaan Ruotsin kouluissa ensi syyslukukauden alussa.
Ministerin mukaan oppilaat luovuttaisivat kännykät pois koulupäivän aluksi ja saisivat ne takaisin päivän päätyttyä.
Kännyköiden käyttökielto on jo voimassa noin 80 prosentissa Ruotsin peruskouluista rehtorin päätöksellä. Opetusministerin mukaan se ei kuitenkaan riitä, vaan kaikille on taattava koulusta riippumatta opiskelurauha.