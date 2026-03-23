Ruotsi aikoo puuttua nouseviin energiakuluihin.

Hallitus puuttuu nousevaan energian hintaan Ruotsissa, kertoo maan pääministeri Ulf Kristersson.

Kristersson kertoi tänään, että hallitus suunnittelee kompensoivansa kotitalouksille nousevia sähkökuluja. Sähkötuki olisi yhteensä noin 2,4 miljardia kruunua.

Lisäksi se aikoo alentaa polttoaineen verotusta nousevan öljyn hinnan vuoksi. Polttoaineveron alennus olisi voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Vero aiotaan alentaa EU:n vähimmäistasolle. Tämä maksaisi noin 1,5 miljardia kruunua.

Öljyn hintaa on viime aikoina heiluttanut Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

Ennen sotaa Hormuzinsalmen läpi kulki noin 20 prosenttia kaikesta meritse kuljetettavasta raakaöljystä. Nyt salmesta arvioidaan kulkevan noin viisi prosenttia Iranin sotaa edeltäneestä kuljetusliikenteestä.

Iran uhosi sunnuntaina sulkevansa Hormuzinsalmen täysin, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa Iranin voimalaitoksiin iskemisestä.

Suljetun Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljystä – miten käy öljyn hinnalle?