Nälkäinen karhu yritti löytää todennäköisesti ruokaa hotellista Romaniassa. Katso video yltä.
Romanialaisessa lomakeskuksessa koettiin viikonloppuna poikkeuksellinen tapahtuma. Asiasta uutisoi ENEX paikallisen Pro TV -kanavan tietoihin pohjaten.
Karhu pääsi sisään hotellin etuovesta yön pimeydessä, jonka jälkeen se tallusteli hotellin toiseen kerrokseen. Tilanne tallentui kameroihin lomakeskuksessa Keski-Romanian vuoristoseudulla.
Valvontakamera tallensi, miten karhu avasi hampaitaan ja kynsiään käyttäen myös toisen oven hotellin käytävällä.
Lopulta todennäköisesti nälkäinen karhu poistui tiloista ilman murkinaa.
Paikalle kutsuttiin partio, jota karhu ei jäänyt odottamaan. Kukaan ei loukkaantunut tapahtumassa.