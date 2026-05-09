Viikin tutkimustilan lehmät päästettiin laiduntamaan. Katso upea hetki videolta!
Helsingin Viikin lehmien vuotuinen laitumellelasku tapahtui tänään lauantaina. Tilalla on noin 65 lehmää.
Lehmät kirmasivat kesälaitumille, ja sadat saapuivat seuraamaan tapahtumaa, jossa pääsi myös tutustumaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan.
– Kovaa pomppimista. Täällä on mielenkiintoinen rituaali menossa, jossa lehmät menevät muodostelmassa laitumen jokaiseen nurkkaan tarkastamaan tilanteen, toimittaja Ville Kettunen kuvaili tapahtumaa paikan päältä.
Tilaa käytetään pääasiassa Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteiden tutkimukseen ja opetukseen.
Helsingin yliopiston lehmädosentit vastailivat paikalla myös lehmiä koskeviin kysymyksiin.