Peurat on nähty useana päivänä asuinalueen keskellä olevassa puistossa Helsingissä.

Jätkäsaaren hyväntoivonpuiston läpi kulkiessaan moni on saattanut hieraista silmiään viime päivinä. Peurakaksikko on nimittäin nauttinut ruoholounasta asuinalueen keskelle rakennetussa puistossa.

MTV Uutisten toimittaja Fanni Parma kuvasi kaksikon seikkailut Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa.

– Siitä meni ohi joku kouluryhmäkin, eli meteli oli aikamoista, eivätkä ne juuri välittäneet, Parma kertoo.

Helsingin poliisi kertoo saaneensa torstaina kaksi ja perjantaina kolme ilmoitusta kauris- tai peurakaksikosta Jätkäsaaren alueella. Poliisi ei varmuudella voi ottaa kantaa, aiotaanko eläimiä siirtää.

– Voi ajatella, että jos kauriit tai peurat pysyttelevät pääosin puiston alueella eivätkä aiheuta liikenteeseen vaaraa tai häiriöitä, niiden annetaan olla kaikessa rauhassa. Poliisin on kuitenkin hyvä saada kansalaisilta havaintotietoa eläimistä, jotta se tietää, missä eläimet liikkuvat ja ovat liikkuneet. Keskustan alueella liikkuvat eläimet voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle, joten mikäli eläin havaitaan, tulee soittaa hätänumeroon, poliisi viestii MTV Uutisille.

