Snookertähti Ronnie O’Sullivan palasi tiistaina voitokkaasti kisapöydille, kun hän kaatoi kiinalaisen Long Zehuangin German Masters -turnauksessa erin 5–1.

O’Sullivanilta, 50, ei nähty ottelussa ilotulitusta, sillä hän pussitti parhaimmillaan 93 pisteen sarjan ja kaksi muuta yli 50 pinnan breikkiä (63 ja 55). Long teki 56 pinnan breikin voittoeräänsä.

Edellisen kerran O’Sullivan oli pelannut kisaottelun UK Championship -arvoturnauksessa 2. joulukuuta eli lähes kaksi kuukautta sitten. Hän on jättänyt taas paljon turnauksia väliin, muun muassa Masters-kutsukisan aiemmin tammikuussa.

Tiistaina hän linjasi jatkoaan World Snooker Tourin haastattelussa.

– Kahdeksas maailmanmestaruus taitaa olla viimeinen tavoitteeni snookerissa. Kahdeksas olisi kiva, O’Sullivan totesi.

Englantilaissuuruus jakaa tällä hetkellä MM-tittelien modernin ajan ennätyksen (7) Stephen Hendryn kanssa. Edellisen maailmanmestaruutensa O’Sullivan saavutti keväällä 2022.

O’Sullivanilla on kuitenkin epäilyksensä.

– Voi olla, että olen jättänyt kisaterän hakemisen vähän turhan myöhäiselle MM-kisoja ajatellen, mutta ei sitä ikinä tiedä.

– En sano, etten pysty siihen tänä vuonna. Minun pitäisi vain pärjätä hyvin muutamissa kisoissa MM-turnauksen alla. Jos pääsisin MM-kisoissa puolivälieriin saakka, niin sitten kaikki on auki. Se turnaus on omanlaisensa haaste. Kun siellä pääsee kahdeksan joukkoon, kuka tahansa voi voittaa, O’Sullivan summasi.

Keskiviikkona O’Sullivan pelaa Ali Carteria vastaan German Mastersin 32 pelaajan kaaviossa.