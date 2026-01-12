Snookerin arvostettu Masters-kutsuturnaus pyörähti sunnuntaina käyntiin Lontoossa. Lajilegenda Steve Davis kiinnitti huomiota Alexandra Palacen pelipöytään.
Davis jyrähti pelipöydästä BBC:n lähetyksessä heti turnauksen avauserän jälkeen. Sosiaaliseen mediaankin julkaistussa videoklipissä näkyy, kuinka punainen pallo lipui kulmapussiin epäilyttävällä tavalla linjaansa muuttaen Shaun Murphyn ja Wu Yizen välisessä ottelussa.
– Se oli huolestuttavaa, mitä tapahtui pöydän päädyssä, kun tuo punainen pallo meni pussiin. Tuo on väärin, 1980-luvulla kuusi MM-titteliä voittanut Davis kommentoi.
Sama toistui – jopa vielä räikeämmin – myöhemmin sunnuntaina Mark Selbyn ja Xiao Guodongin kohtaamisessa.
