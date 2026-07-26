Tuupovaaran Urheilijoita edustava Aku Parviainen teki Kalevan kisojen keihäsihmeen.

23-vuotias Parviainen tempaisi keihään uusiin ennätyslukemiinsa ja otti SM-hopeaa.

Ennätys ei ollut mikään ihan tavanomainen. Parviainen nimittäin paransi omaa ennätystään kerralla peräti 5,20 metriä.

Hopeatulos 81,24 on Parviaisen uran ensimmäinen yli kahdeksankymmenmetrinen kiskaisu.

– Paras päivä keihäänheittäjän uralla, totta kai. Oli fiilis, että tänään voi lentää. Ei sitä varmaksi tiennyt, vähän kolotuksia ja muita. Ei paljoa paremmalta voisi maistua kyllä. On se hienoa, että pitkä työ palkitaan, kumminkin aina olen halunnut heittää sen kasikymppisen. Vaivojen ja muiden jälkeen maistuu kyllä todella hyvältä, Parviainen kommentoi iloisena MTV Urheilulle.

– Olen fyysisesti parhaassa kunnossa ikinä. Jätin viime viikolla kilpailun heittämättä ja säästelin paikkoja. Teknisesti on ollut ok-tasaista tekemistä. Varmuutta on ollut, että sieltä voi tulla se yksi pitkä, nyt se tuli, Parviainen jatkoi.

Aku Parviaisen setä on suomalainen keihäslegenda Aki Parviainen.

Oliver Helander vei vielä ainakin tänä vuonna Suomen mestaruuden. Hänen voittotuloksensa oli 81,60. Pronssille ylsi Teemu Narvi, joka heitti 81,01.