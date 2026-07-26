Noul-taifuunin vaikutukset voivat kestää vielä useita päiviä Etelä- ja Luoteis-Kiinassa. Tulva iski Luoteis-Kiinaan Weiyuanin piirikuntaan ja tappoi ainakin 10 ihmistä. Äkkitulvassa loukkaantui 23 ihmistä, ja lisäksi 21 on loukkaantunut eri puolilla Hongkongia Etelä-Kiinassa.

Kiinassa ainakin 10 ihmisen kerrotaan kuolleen rankkasateiden nostattamassa äkkitulvassa, joka iski turistialueelle sunnuntai-iltapäivänä paikallista aikaa. Lisäksi 23 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen.

Kiinan valtion median CCTV:n mukaan leiriytyjiä jäi loukkuun lyhytkestoisen rankkasateen seurauksena. Tulva iski Luoteis-Kiinaan Weiyuanin piirikuntaan.

Rankkasateet ja kovat tuulet ovat seurausta Noul-taifuunista, jonka vaikutukset voivat kestää vielä useita päiviä, kertoo muun muassa ABC News.

Sisämaahan siirryttyään Noul heikentyi trooppiseksi myrskyksi.

Yli 801 000 ihmistä evakuoitu

Kiinan sääviranomaiset ennustivat rankkasateita osiin Guangdongin eteläosaa ja Fujianin kaakkoisosaa.

Xinhua-uutistoimiston mukaan Guangdongin maakunnassa oli sunnuntaihin mennessä evakuoitu turvaan yli 801 000 ihmistä.

Hongkongin lentoasemaviranomaiset kertoivat, että sunnuntaina peruttiin noin 350 lentoa, ja noin 2 000 matkustajaa jäi jumiin lentoasemalle viikonlopun aikana.