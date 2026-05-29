Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut tapausta, jossa venäläisen droonin väitetään iskeytyneen kerrostaloon Romaniassa.
Putinin mukaan ei ole mahdollista todistaa Romaniassa kerrostaloon osuneen droonin alkuperää ennen kuin ilma-alus on tutkittu. Putin kommentoi asiaa lehdistötilaisuudessa Kazakstanissa.
Lue myös: Tp-utva keskustellut Romanian drooni-iskusta – Suomi tuomitsee Venäjän toimet
Lehdistötilaisuudessa droonista kysyneen venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Putin viittasi vastauksessaan aiempiin tilanteisiin, joissa ukrainalaisia drooneja on harhautunut muun muassa Suomeen ja Baltian maihin. Putinin mukaan tuolloinkin drooneja olisi ensin väitetty venäläisiksi.
Lue lisää: Venäläisdrooni osui kerrostaloon Romaniassa – asiantuntija: "Testi Natolle"
Romanian mukaan kerrostaloon viime yönä osunut drooni oli venäläinen.
2:07