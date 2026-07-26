Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Sami Uotila vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin.
Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella saadaan selville, mitä ihmiset ovat googlanneet Salkkarit-tähti Sami Uotilasta.
Yksi suosituimmista Google-kysymyksistä Sami Uotilaan liittyen on: Kuinka pitkä on Sami Uotila?
– Ymmärrän, että tv:ssä mittasuhteita on vaikeaa ymmärtää. Monesti kun ihmiset näkevät minun livenä, he ihmettelevät, että oletko sinä noin lyhyt? Uotila kuvailee.
– Olen hyvin sinut itseni kanssa. Minulle pituudella ei ole mitään merkitystä.