Asiantuntijat eivät lähtisi syyttelemään sivusuhteen toista osapuolta kovinkaan herkästi.

Kun kumppani jää kiinni uskottomuudesta, syyttävä sormi osoittaa herkästi puolison lisäksi myös kohti henkilöä, jonka kanssa pettäminen tapahtui.

Pariterapeutti Hanna Myllymaa ja Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg olisivat hyvin varovaisia ennen syyttelyä.

– Se on aina vähän vaikea kysymys, kun ei tiedä, minkä tiedon valossa hän siinä tilanteessa on. Että kuinka tietoinen hän on siitä parin todellisesta tilanteesta tai mitä asioita salataan, Myllymaa pohti MTV Uutiset Livessä.

– Aika useasti heillä [pettäjillä] on sellainen kertomus siellä, että suhde voi tosi huonosti ja ollaan jo sovittu ehkä ensimmäisistä eroaskelista ja tavallaan se tarina ei ihan vastaa välttämättä sitä, miten sitten parisuhteen osapuolet keskenään siellä keskustelevat.

Miessakit ry:n seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg on samaa mieltä.

– Varoisin kyllä nostamasta siinä hirveästi syyttävää sormea sinne.

Grinbergin mukaan ulkopuolisen on vaikea arvioida, millainen narratiivi sivusuhteen toisella osapuolella on tilanteesta ollut.