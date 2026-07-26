MTV Urheilu seuraa Unkarin F1-osakilpailua tässä artikkelissa.
Unkarin GP (70 kierrosta)
56/70: Draamaa! Oscar Piastri joutuu keskeyttämään kakkospaikalta! Auto hyytyy.
54/70: Toiseksi kivunnut Kimi Antonelli joutuu varikolle, eikä Mercedes pysty vetämään kisaa loppuun samoilla renkailla. Näin ollen McLarenin Norris-Piastri-kaksikko kärjessä. Hamilton on nyt kolmantena, Verstappen neljäntenä.
Cadillacin kisa on surullinen. Bottas keskeytti jo aiemmin, nyt myös Sergio Perez on pudonnut.
39/70: Williamsin Carlos Sainz ja kisan voitosta ajava Oscar Piastri ottavat rengasosumaa, kun Piastri yrittää kierroksella ohi! Uskomatonta töhöilyä Sainzilta, tästä voi olla tulossa jatkoseuraamuksia.
36/70: Koko joukon viimeisenä ajellut Valtteri Bottas on keskeyttänyt kilpailun.
29/70: Lando Norris käy hiekalla! Ei kuitenkaan menetä sijoja!
24/70: Kärjessä ei muutoksia, Verstappen piti kolmospaikkansa myös ensimmäisen stopin jälkeen, vaikka auton ajettavuus on tunnetusti heikko. Verstappen on nelisen sekuntia oransseja perässä.
10/70: McLarenit painavat kärjessä, Piastri ykkösenä, Norris kakkosena. Verstappen on kolmantena, hän on reilut kaksi sekuntia Mäkkäreitä perässä.
2/70: McLarenit nousevat heti kaksoisjohtoon, Hamiltonin ja Verstappenin autot kolahtavat heti startin jälkeen. Oscar Piastri nousi avauskierroksella johtoon!
1/70: Nyt mennään! Light's are off!
Kello 15.45: Tervetuloa mukaan! Klo 16 lähdetään liikkeelle. Paalulla McLarenin Lando Norris.